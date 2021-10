O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, revelou que o Executivo está a trabalhar numa alteração à Lei das Sociedades Anónimas Desportivas (SAD).

«O governo está a ultimar uma alteração ao regime jurídico das SAD que entendemos vem dar também um contributo para a integridade e transparência de um setor que queremos forte. Queremos defender a indústria do futebol, e isso é defender práticas que orgulhem e não manchem o nome, para que não afastem as pessoas, que somos todos nós os adeptos e apaixonados das modalidades que dão razão de existência do fenómeno desportivo», apontou o governante, à margem da cerimónia de entrega da medalha de honra da Câmara Municipal de Gondomar ao ‘capitão’ da seleção nacional de futsal e campeão do mundo, Ricardinho, e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e citado pela Lusa.

João Paulo Rebelo explicou que esse é um trabalho cnjunto com Liga, FPF, Confederação do Desporto de Portugal e o Comité Olímpico e Paralímpico e é uma revisão ao decreto de lei que já existe sobre as SAD, cujas alterações vão no sentido de «garantir mais fiscalização, idoneidade, transparência e integridade».

O sec. de Estado apontou para «final do ano ou no início do próximo ano, vemos a luz do dia deste decreto de lei».