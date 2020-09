O líder do departamento médico do Sporting, João Pedro Araújo, reconheceu ser «muito difícil» os clubes da I Liga portuguesa realizarem a época 2020/2021 sem mais casos de covid-19.

Durante um painel do evento Soccerex, enquanto está a cumprir quarentena após ter acusado positivo à covid-19, João Pedro Araújo afirmou que as dez infeções anunciadas pelo Sporting - oito em jogadores e duas em elementos do staff, além do treinador Rúben Amorim - surgiram mesmo apesar das várias medidas de segurança adotadas. Avisou ainda que a situação pode repetir-se ao longo da época entre os 18 clubes.

«No Sporting, já testámos duas vezes por semana e, depois, uma vez por semana. Mesmo com medidas de segurança, como lavagem das mãos e uso de máscara, tivemos jogadores infetados. É muito difícil ter uma época inteira livre de covid-19», disse Araújo, por videoconferência, acrescentando que as equipas podem «reduzir o risco de contágio», mas nunca o eliminar.

Além do Sporting, o Gil Vicente, que é adversário dos leões na primeira jornada, também registou um grande número de casos. Foram 18, no total – dez em jogadores, cinco no corpo técnico e três fora da estrutura profissional – o que motivou o adiamento do jogo entre os lisboetas e os barcelenses.

O médico leonino defendeu ainda que a saúde mental foi tão importante como a saúde física dos atletas, quando estes foram obrigados a treinar nas suas casas, depois da suspensão das competições de 2019/2020, decretada a 12 de março.

«Sabíamos que eles iriam enfrentar um longo período de isolamento. Falámos sobre os seus medos. Havia muita ansiedade neles. Dissemos para formarem pequenos ginásios em casa, para poderem treinar. Mas não é a mesma coisa de treinar à máxima velocidade, num relvado, com chuteiras», assinalou.