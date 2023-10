O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, pediu este sábado uma reflexão para melhorar o espetáculo de futebol, apesar de reconhecer competência à arbitragem portuguesa.

O técnico famalicense destacou o «exagero» na amostragem de cartões vermelhos, assim como os períodos de compensação.

«O vermelho tem de ser uma coisa muito grave. Será que todos os vermelhos que têm acontecido são situações que merecem o cartão vermelho? E o jogador que está ali e o público que o veio ver jogar? E as equipas ressentem-se nesse jogo e condiciona para o jogo seguinte. Temos de refletir se não estamos a cair no exagero, tal como com os períodos de compensação», afirmou, citado pela Lusa.

«Falou-me de Inglaterra e um dos objetivos que tinham era reduzir o número de cartões. Era um dos grandes objetivos que tinham, porque chegaram à conclusão que prejudicava o espetáculo», continuou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

Sobre essa partida, João Pedro Sousa admitiu que provavelmente haverá alterações nos vitorianos, que têm um novo treinador: Álvaro Pacheco.

«São mais as certezas do que a incerteza. Sabemos que muito provavelmente vai haver alterações no onze inicial, no sistema, seguramente nos comportamentos, mas conhecemos a forma do Álvaro pensar o jogo, a forma como passa as ideias e o cunho pessoal que ele coloca nas suas equipas. Vai trazer mudanças e frescura. Independentemente de tudo isto, vamos defrontar o Vitória, uma equipa competitiva, agressiva, que vai pressionar para ganhar o jogo, que nunca se conforma, com um grande apoio, uma equipa com objetivos muito altos.»

«Tudo o resto, desafios durante o jogo, principalmente ao nível tático, vamos ter de perceber nos primeiros momentos o que o Vitória vai trazer e adaptar no sentido de desequilibrar o adversário e evitar que nos crie problemas. Temos de ter uma riqueza tática muito grande e ser ágeis para perceber o que o jogo pede», atirou.

O Famalicão recebe este domingo o Vitória de Guimarães, às 15h30.