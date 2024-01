Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-0 ante o Casa Pia no jogo da 17.ª jornada da I Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior:

«A primeira parte foi de controlo do jogo. Apesar de algumas aproximações, não conseguimos chegar a zonas de finalização e ter oportunidades claras de golo. Do lado oposto, conseguimos anular todas as situações. Sentimos que, a qualquer momento, podia entrar uma bola em profundidade, nos corredores, até porque antes surgiram duas ou três situações desse género, mas que foram anuladas por fora-de-jogo, e surgiu o golo.»

«A segunda parte foi muito segura, ao contrário do último jogo em que fomos a vencer para o intervalo e ficámos intranquilos. Tem a ver com o crescimento da equipa, a perceber os momentos do jogo, e hoje foi mais uma prova e a resposta foi positiva. Com a nossa ideia conseguimos ganhar o jogo e penso que foi uma vitória justíssima.»

«Um balanço muito positivo [da primeira volta]. Diria que era impossível fazermos melhor. O início foi difícil, saíram jogadores demasiado importantes na época passada. Foi muito difícil, mas nessa parte mais difícil, conseguimos ter uma ou outra vitória que suportou o processo. Muito contente com a primeira volta, difícil fazer melhor. Mas isto vai suportar para fazermos uma melhor segunda volta, à imagem da época passada e sabendo que os desafios e os jogadores são diferentes.»

«Salientar o orgulho que tenho em ter uma equipa de sub-19 campeã nacional. Estamos a falar de um clube como o Famalicão. É importante as pessoas estarem mais atentas ao que está a ser feito em Famalicão. E não são só os sub-19. Há um trabalho de base que está a alimentar os sub-19, a equipa sub-23 e a equipa principal. É um trabalho do clube e não do treinador A, B ou C. Estamos em sintonia para ser o Famalicão a ganhar.»