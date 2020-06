O Famalicão desloca-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente no jogo inaugural da 26.ª jornada da I Liga e o treinador, João Pedro Sousa, reconhece que o triunfo ante o FC Porto foi «importante» na retoma do futebol, esperando «dificuldades» com a formação de Vítor Oliveira.

«Como sempre, analisámos e preparámos o próximo jogo contra um adversário muito difícil, competente, com uma equipa muito bem organizada e orientada por um excelente treinador, um dos melhores que temos na I Liga. Estamos à espera de muitas dificuldades», lançou o técnico dos famalicenses, em conferência de imprensa, este domingo.

João Pedro Sousa diz que o jogo com o FC Porto foi analisado com «tranquilidade e equilíbrio», para ver onde é que a equipa precisa «de melhorar». «Foram três pontos, nada mais. Não escondemos que foi uma vitória importante, contra um adversário muito forte, muito competente», destacou, ainda.

O Famalicão, ainda quinto classificado à condição, com 40 pontos – à espera de ver se o Rio Ave vence este domingo o Paços de Ferreira – tem mais dez pontos que o Gil Vicente, 10.º classificado, com 30 pontos. João Pedro Sousa acredita que o campeonato vai continuar a pautar-se pelo equilíbrio nas nove jornadas que restam, apesar da paragem de quase três meses devido à pandemia da covid-19.

«Mesmo antes da paragem, o campeonato pautava-se por equilíbrio e competitividade bastante acentuados. Basta olhar para a classificação. Os primeiros lugares com equipas muito próximas umas das outras, nos lugares abaixo dos primeiros lugares também. Não me parece que haja causa-efeito em relação à paragem e à retoma», avaliou.

O Gil Vicente-Famalicão joga-se a partir das 21 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.