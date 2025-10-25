* Por Frederico Figueiredo

João Pedro Sousa, treinador do AVS, em declarações em conferência de imprensa após a derrota [2-0] no terreno do Santa Clara:

Penálti que desfez o nulo é «duvidoso»

«Ficamos com a sensação que o penálti era duvidoso. Nos primeiros 20 minutos tivemos algumas situações perigosas, e a partir daí o Santa Clara empurrou-nos para trás. Faltou-nos agressividade. Na segunda parte equilibramos o jogo e a qualidade do jogo baixou. Com o desgaste do campo ficou mais difícil de jogar. A resposta ao penálti foi positiva, procuramos o golo e depois cometemos um erro grave e aí o Santa Clara fechou a partida.

AVS tem de parar com a «hemorragia» das derrotas

«Só nos podemos agarrar ao trabalho. Não vamos inventar desculpas, aquilo que podemos fazer é trabalhar e regressar o mais rapidamente possível a somar pontos. Temos de parar com a hemorragia das derrotas para começar a somar pontos e atingir o nosso objetivo, sabendo que é muito difícil. Os jogadores têm feito semanas muito boas e temos evoluído para podermos começar a somar pontos»