O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, afiançou esta sexta-feira que o clube vai conseguir os «objetivos propostos no início da época», esperando, na 15.ª jornada da I Liga, um V. Guimarães como um «coletivo muito forte» e tecendo elogios a Ricardo Quaresma

«Se o Quaresma me encanta? Como adepto, é uma delícia ver o Quaresma a jogar. Como treinador adversário do Quaresma, é um problema. Mas o problema não é só o Quaresma. É uma equipa forte, está a fazer um excelente campeonato. Alia a exibições aos resultados. Vamos ter uma tarefa difícil, no entanto não fugirmos às nossas responsabilidades e à vontade de querer ganhar o jogo», concluiu João Pedro Sousa, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, marcado para as 20h15 de domingo.

Depois da vitória nos Açores, ante o Santa Clara, no passado domingo, João Pedro Sousa falou de uma semana «mais alegre» no trabalho.

«Temos que ser honestos e dizer que trabalhar sobre vitórias é muito mais agradável do que trabalhar sobre resultados negativos. Foi isso que aconteceu, felizmente. A semana foi boa, foi mais motivadora, mais alegre do que tem sido. Mas a atitude e entrega foi rigorosamente a mesma», sublinhou.

Além disso, João Pedro Sousa não acredita em desgaste no Vitória, que jogou esta quinta-feira e teve, por isso, menos descanso de um jogo para o outro face ao Famalicão. «Desgaste, não creio. As equipas profissionais estão preparadas para jogar num curto espaço de tempo. De três em três, de quatro em quatro dias. Penso que o Vitória vai ser forte como tem sido até esta jornada», afirmou.