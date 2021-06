O Boavista iniciou a pré-época 2021/2022 na segunda-feira com 25 jogadores, mas nenhum deles uma cara nova absoluta: 12 transitam da época passada, além de oito sub-23, três regressos de empréstimo e dois juniores. O treinador, João Pedro Sousa, diz que as conversas estão em dia no sentido de identificar reforços para o clube.

«Chegámos há pouco mais de dois dias, mas estamos a conversar todos os dias, a trabalhar para identificar os melhores reforços», afirmou João Pedro Sousa, na manhã desta quarta-feira, aos jornalistas, antes do terceiro dia de treinos da pré-época, aberto à comunicação social.

O técnico de 49 anos, que esteve época e meia no Famalicão, diz que chega com o «objetivo de jogar bem», mas que não pode confundir-se o estilo de jogo implementado nos famalicenses com o que vem procurar fazer nos axadrezados.

«Não vamos confundir as coisas. Cada clube tem o seu contexto, o seu ADN, a sua história e o Boavista é um caso especial, venho com essa intenção de, claro, jogar bem, mas essencialmente de ganharmos mais vezes e, para além da vertente desportiva, ajudar o clube a crescer muito e passar a ocupar o espaço que tem de ocupar no futebol português», sublinhou, dizendo que é um treinador diferente daquele que iniciou, em 2019/2020, no Famalicão, como treinador principal.

«Claro que sou um treinador diferente, vamos aprendendo com as nossas experiências e vamos encontrar um João Pedro diferente. Até pelos contextos. São diferentes», expressou.

O novo homem do leme da pantera disse ainda que tudo se resolveu numa questão de minutos para chegar a acordo com o Boavista.

«Surgiu depois da saída do professor Jesualdo, a quem deixo um grande abraço, fui contactado pelo presidente e em cinco minutos resolvemos tudo. Muito rápido, a minha vontade era grande e a primeira vez que ouvi o nome Boavista fez-me logo pensar», respondeu.

João Pedro Sousa assinou contrato válido por duas épocas, até 2023, mas diz que não olha a isso. Olha, sim, ao trabalho a fazer: «estou aqui com um objetivo claro: ajudar o clube a tornar-se o Boavista que conhecemos, que todos queremos que cresça».