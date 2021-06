João Peglow, jovem brasileiro que o Maisfutebol anunciou como provável reforço do FC Porto em maio, embarcou na noite de segunda-feira a caminho de Portugal, após o adeus ao Internacional de Porto Alegre.



O campeão do mundo de sub-17, atualmente com 19 anos, prepara-se para assinar pelo clube portista, num acordo de empréstimo, com uma opção de compra de cinco milhões de euros.



Peglow, que pode jogar tanto como médio ofensivo como a partir de uma ala, é visto como um jogador para fazer a transição entre a equipa B e o plantel principal.

Na semana passada, o diretor-executivo do Internacional, Paulo Branks, revelou que o clube estava a negociar igualmente Léo Borges, lateral esquerdo de 20 anos, com o FC Porto.



Para já, o processo mais avançado é o de João Peglow, que chega a Portugal para cumprir o indispensável período de quarentena de 14 anos determinado pelas autoridades nacionais.