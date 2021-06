O diretor-executivo do Internacional, Paulo Branks, confirmou que o clube está a negociar a transferência de dois jogadores para o FC Porto: João Peglow, conforme o Maisfutebol noticiou, e Léo Borges.



«Pretendemos colocar as negociações para a frente com esses dois atletas [Peglow e Léo Borges] e vai ser muito positivo para o Internacional», referiu, em declarações à «Rádio Grenal».



Peglow, que pode jogar tanto como médio ofensivo como a partir de uma ala, é visto como um jogador para fazer a transição entre a equipa B e o plantel principal e chegará por empréstimo com opção de compra de cinco milhões. Por sua vez, Léo Borges é um lateral-esquerdo de 20 anos formado no Colorado que deverá chegar à Invicta em moldes semelhantes.