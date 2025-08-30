João Pereira, treinador do Casa Pia, prestou declarações em análise à derrota com o Nacional (0-2). Para o técnico casapiano, a margem de erro está cada vez mais reduzida, mas mantem-se confiante no futuro.

Consciente do mau início de campeonato, mas confiante no futuro

«Faltam 30 jornadas. A nossa está equipa em transformação. Se me pergunta se estou contente com este resultado é não, mas estou muito contente com o que aí vem. Uma entrada dos jogadores na segunda parte a mostrarem claramente que querem agarrar oportunidades. A vantagem do Casa Pia em ter um plantel mais forte do que o que terminou a época passada, é que há muita gente com muita fome e a querer agarrar a oportunidade. Não estamos no ponto rebuçado, mas estamos nesse ponto de crescimento.»

Casa Pia sem margem de erro e sentimento de insatisfação por ainda não ter vencido em casa

«Não há mais margem de erro porque a partir daqui o mercado vai fechar. Não podemos é aceitar dar uma parte de avanço, estarmos a perder 2-0 em casa e olharmos para este jogo e o nosso guarda-redes não fez uma única defesa. Nós não entrarmos 100% focados e eu, como treinador, a não conseguir ajudar a equipa na primeira parte. Na segunda parte todos nós fizemos algo diferente e conseguimos dar uma resposta. Assumo a responsabilidade do resultado. É um resultado que não queremos, ainda não vencemos em casa e não podemos aceitar isso.»