Casa Pia anuncia negociações para a saída com o João Pereira
Treinador chegou aos Gansos no inicio da temporada passada, mas não resistiu aos recentes maus resultados
Treinador chegou aos Gansos no inicio da temporada passada, mas não resistiu aos recentes maus resultados
O Casa Pia anunciou estar a negociar com João Pereira a saída do técnico, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.
«O Casa Pia Atlético Clube informa que a administração e o treinador João Pereira, por mútuo acordo, entenderam iniciar negociações para a revogação dos respetivos contratos de trabalho, onde também se incluem os treinadores Fernando Costa e César Lacerda, bem como os analistas Rafael Moreira e Gustavo Paulo», pode ler-se no comunicado oficial.
Apesar de ter liderado os Gansos ao histórico nono lugar na temporada passada, e de ter atingido um novo máximo de pontos do clube, o técnico português não resistiu aos maus resultados na presente época. A derrota na receção ao Estrela da Amadora (5-3) foi a gota de água.
Em 2025/26, o treinador de 33 anos conseguiu apenas três vitórias em onze jogos, juntando aos dois empates e seis derrotas. Na tabela classificativa, o Casa Pia encontra-se em 16.º, zona de play-off de despromoção, com apenas oito pontos.
O sucessor de João Pereira no Casa Pia ainda não é conhecido.