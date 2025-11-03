O Casa Pia anunciou estar a negociar com João Pereira a saída do técnico, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

«O Casa Pia Atlético Clube informa que a administração e o treinador João Pereira, por mútuo acordo, entenderam iniciar negociações para a revogação dos respetivos contratos de trabalho, onde também se incluem os treinadores Fernando Costa e César Lacerda, bem como os analistas Rafael Moreira e Gustavo Paulo», pode ler-se no comunicado oficial.

Apesar de ter liderado os Gansos ao histórico nono lugar na temporada passada, e de ter atingido um novo máximo de pontos do clube, o técnico português não resistiu aos maus resultados na presente época. A derrota na receção ao Estrela da Amadora (5-3) foi a gota de água.

Em 2025/26, o treinador de 33 anos conseguiu apenas três vitórias em onze jogos, juntando aos dois empates e seis derrotas. Na tabela classificativa, o Casa Pia encontra-se em 16.º, zona de play-off de despromoção, com apenas oito pontos.

O sucessor de João Pereira no Casa Pia ainda não é conhecido.