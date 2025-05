João Pinheiro é o árbitro do Benfica-Sporting, dérbi da 33.ª jornada da Liga portuguesa, decisivo na luta pelo título. As equipas de arbitragem para os nove duelos da penúltima ronda do campeonato foram confirmadas na tarde desta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro de 37 anos vai apitar o dérbi, marcado para as 18 horas de sábado, dois dias depois de dirigir, esta quinta-feira, o Chelsea-Djurgarden, jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Conferência.

Noutro dos grandes jogos da jornada, o dérbi portuense entre Boavista e FC Porto, que fecha a jornada (domingo, 20h30), vai estar Cláudio Pereira.

Além do Benfica-Sporting, há mais quatro jogos no sábado e estes são os árbitros: Bruno Costa no Nacional-Rio Ave, José Bessa no Santa Clara-Famalicão, Luís Godinho no Casa Pia-Sp. Braga e Carlos Macedo no Gil Vicente-Arouca.

No domingo, Tiago Martins apita o Estrela-AVS, Miguel Fonseca o Moreirense-Estoril e David Silva o V. Guimarães-Farense. Siga, ao minuto, no Maisfutebol, todos os jogos da 33.ª jornada.

As equipas de arbitragem para os jogos da 33.ª jornada:

Nacional-Rio Ave (sábado, 15h30)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Ângelo Carneiro e João Morte

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Pedro Felisberto

Santa Clara-Famalicão (sábado, 15h30 [14h30 nos Açores])

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Hugo Santos

4.º árbitro: Fá Sanhá

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Inácio Pereira

Benfica-Sporting (sábado, 18h00)

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Casa Pia-Sp. Braga (sábado, 20h30)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Gil Vicente-Arouca (sábado, 20h30)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Sérgio Jesus e João Macedo

4.º árbitro: Fábio Silva

VAR: Rui Silva

AVAR: Carlos Martins

Estrela-AVS (domingo, 15h30)

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Silva

AVAR: Carlos Martins

Moreirense-Estoril Praia (domingo, 18h00)

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: Nelson Cunha e João Martins

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Inácio Pereira

Vitória SC-Farense (domingo, 18h00)

Árbitro: David Silva

Assistentes: Francisco Pereira e Carlos Campos

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Nuno Pires

Boavista-FC Porto (domingo, 20h30)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Pedro Ribeiro e André Dias

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Mota

AVAR: José Pereira