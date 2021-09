O Sporting de Braga abriu um inquérito interno ao vice-presidente, Joel Pereira, após as acusações graves que lhe foram dirigidas nas últimas horas, informou o clube.



A tomada de posição dos bracarenses surge após um texto nas redes sociais da antiga diretora das modalidades, Daniela Lopes, em que esta acusa Joel Pereira, em conjunto com o técnico de equipamentos da equipa de futsal, de, alegadamente, usar-se do clube para proveito próprio.



Além disso, a ex-dirigente acusa o atual vice-presidente de ter «assediado» jogadores das modalidades do Sp. Braga.



O clube refere que irá tomar decisões «em conformidade» com o apuramento dos factos.