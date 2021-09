Após ter sido acusado de assédio e de usar o clube para proveito próprio, o vice-presidente do Sp. Braga Joel Pereira renunciou ao cargo e abandonou todas as suas funções.



Os minhotos referem ainda, em comunicado, que o vice-presidente para as Relações Institucionais, Manuel da Silva Costa, acumula agora o cargo de vie-presidente para as modalidades. Além disso, Ricardo Vasconcelos foi nomeado diretor-geral das modalidades.



Recorde-se que a antiga diretora das modalidades do Sp. Braga, Daniela Lopes, acusou Joel Pereira de alegadamente, usar-se do clube para proveito próprio e de ter assediado jogadoras das modalidades, o que obrigou o clube a abrir um inquérito interno.