O Sporting e Joelson Fernandes tinham atingido um pré-acordo para a renovação de contrato que entretanto caiu. Isto não quer dizer que o jovem jogador não vá renovar: quer dizer apenas que não vai renovar naqueles termos que estavam acertados. Acima de tudo não vai renovar com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

Mas por partes.

Antes de mais é preciso dizer que na base desta mudança de atitude de Joelson Fernandes esteve o último jogo frente ao FC Porto. O avançado tornou-se o mais jovem jogador de sempre a jogar um clássico do futebol português, agitou o ataque do Sporting e atraiu sobre si ainda mais as atenções de grandes clubes europeus, que já o têm debaixo de olho.

Nesse sentido, Arsenal, Barcelona e Juventus contactaram os empresários do jogador, manifestando acima de tudo uma certeza: Joelson Fernandes não devia renovar com o Sporting, sob pena de colocar em risco uma transferência para um grande clube. O Arsenal é, dos três, o mais interessado e fez grande pressão para Joelson não renovar.

A partir daí, o jogador considerou que podia ser prejudicial assinar aquele pré-acordo, o que fez cair o entendimento que existia. Não quer isto dizer que Joelson não vá renovar: só não quer renovar naqueles termos, com aquela cláusula de rescisão. E quer ter a garantia da parte do Sporting que não serão levantados demasiados obstáculos a uma saída.

No fundo Joelson acredita que pode renovar contrato, desde que haja a certeza que tem de ser uma coisa boa para as ambas as partes: que a renovação não significa que as portas de uma transferência para um grande clube ficam fechadas, transferência essa que tem de ser aceite pelo Sporting mediante a salvaguarda dos interesses do clube, claro.