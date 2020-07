Joelson não vai ser opção para o dérbi deste sábado frente ao Benfica, tendo ficado de fora dos convocados.

Ora esta é a primeira vez, desde a 27ª jornada (logo a seguir a Joelson recuperar de lesão) que não entra nos eleitos de Ruben Amorim, o que veio aumentar o descontentamento do jovem jogador.

Nesse sentido, no círculo próximo de Joelson acredita-se que a saída é a melhor alternativa para o futuro do extremo. Por isso o empresário Kia Joorabchian, que trabalha em parceria com o pai Eusébio Fernandes, viaja na próxima segunda-feira para Portugal, acompanhado de dirigentes do Arsenal, para tentar negociar a saída de Joelson.

REfira-se que o Barcelona, por intermédio de Abidal, a Juventus, através de um intermediário (Mino Raiola) e o Borussia Dortmund também já contactaram os representantes do extremo.

O Sporting, por outro lado, está pouco disponível para deixar partir o jovem talento, acreditando que ainda é possível renovar contrato. A SAD leonina acredita até que nos últimos dias se têm dado passos em frente neste dossier e que por isso não faz sentido negociar uma transferência nesta altura. A próxima semana pode trazer novidades neste tema.