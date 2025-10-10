Liga
Casa Pia vence Oriental em particular antes da Taça de Portugal
O Casa Pia aproveitou a pausa para os compromissos internacionais para realizar um jogo particular frente ao Oriental, do Campeonato de Portugal, vencendo por 3-0 no Estádio Pina Manique, em Lisboa.
Miguel Sousa abriu o marcador para os «gansos», com Kelian Nsona e Jéremy Livolant a ampliarem a vantagem, fechando o resultado final de uma partida em que Filipe Martins não pôde contar com três internacionais: Iyad Mohamed (Ilhas Comores), Renato Nhaga (Guiné-Bissau) e Dailon Livramento (Cabo Verde).
Este triunfo foi alcançado antes da visita ao Ançã, clube que milita na divisão de Elite da AF Coimbra, para a Taça de Portugal.
O jogo tem data marcada para 19 de outubro, às 15h00, em jogo a contar para a terceira eliminatória da prova.
