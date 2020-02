Parecia uma ave de rapina.

Durante quase 45 minutos, o relvado do Jamor foi um vale tranquilo de uma tarde de sábado.

Se o futebol rondava por ali, era à distância. A observar Belenenses e Santa Clara, mas sem grande vontade de se mostrar.

Só que de repente, sem que nada o fizesse prever, apareceu um golo. E logo a seguir outro.

Mas de onde raio veio isto?

Bem, o que quer que tenha sido, conforme apareceu, também foi embora. Um açor surgiu repentino, levou três pontos nas garras e voltou a levar o futebol para longe do Jamor.

O Belenenses-Santa Clara foi pouco mais do que isto.

Foi um jogo sem grandes ideias, com poucas jogadas de perigo e cuja história se resume no aproveitamento que o Santa Clara fez de um erro do estreante Danny em cima do intervalo e da desconcentração que se lhe seguiu e que valeu o segundo dos açorianos em quatro minutos.

O Belenenses não deu seguimento aos bons sinais deixados na Luz e continua em zona perigosa da classificação. Já o Santa Clara meteu a terceira vitória consecutiva e respira de forma tranquila, 12 pontos acima da linha de água.