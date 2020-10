Emoção até ao final e golos a alternarem as vantagens no marcador. O Farense chegou a ter dois golos de vantagem ao intervalo, os famalicenses deram a volta e nos descontos os algarvios evitaram a derrota, conquistando o primeiro ponto no campeonato. E, tal como nos anteriores encontros, a deixarem mais uma vez boa imagem.

Melhor entrada não podia o Farense ter: aos 3 minutos colocou-se em vantagem por Eduardo Mancha, que ao segundo poste deu sequência a um canto apontado por Lucca na esquerda, com o central brasileiro, que fez a estreia na equipa algarvia, a desviar com o pé direito.

Os algarvios souberam explorar da melhor forma as debilidades defensivas nas bolas paradas apresentadas pela equipa famalicense, com o segundo golo, apontado por César Martins, o outro central, a ser obtido da mesma forma, também na sequência de canto do lado esquerdo, depois de Joaquín Pereyra ter desviado um remate perigoso de Amine: no canto, Lucca levantou para um ligeiro desvio de Ryan Gauld e César Martins colocou a bola junto ao poste direito. Treze minutos depois o Farense voltou a criar perigo de bola parada, com Ryan Gauld a bater um livre para Eduardo Mancha a cabecear, mas sem a direção desejada.

A vantagem do Farense aos 25 minutos era mais do que merecida. Os algarvios foram nitidamente superiores e antes Stojiljkovic, por duas vezes, poderia ter faturado. Até ao intervalo o Famalicão foi uma equipa passiva, sem acutilância ofensiva e a ver o Farense jogar. Apenas por uma vez e a três minutos do descanso logrou rematar com perigo, por Lameiras e de fora da área - demonstrativo das dificuldades em construir e furar o último reduto algarvio - com Defendi a encaixar sem problemas. Com facilidade, os algarvios conseguiam ganhar as alas e a linha de fundo, mas os cruzamentos não tiveram o melhor aproveitamento.

Que diferente foi a segunda parte! João Pedro Sousa efetuou três alterações ao intervalo e a sua equipa transfigurou-se, assumindo o controlo do jogo e em 1 minuto operar a reviravolta no marcador, que começou numa grande penalidade cometida por Miguel Bandarra em falta sobre Fernando Valenzuela, que Rúben Lameira não desperdiçou. Foi aos 66 minutos e antes dos 81, quando Bruno Jordão embalou pela esquerda para finalizar com uma bomba o terceiro da sua equipa, Lameira tinha bisado com um remate no interior da área, aproveitando um ressalto em César Martins.

A história até poderia ser diferente se Mansilla, dois minutos depois do primeiro golo do Famalicão, tivesse melhor pontaria, acertando nos ferros um passe de Lucca. Poderia ter recolocado os algarvios com dois de avanço no marcador, não aconteceu e o Famalicão ganhou alento para passar para a frente.

Nos descontos, e depois da reação do Farense para evitar a derrota, com Sérgio Vieira a forçar o ataque com as entradas de Patrick Fernandes, que viu Zlobin negar o empate aos 90+3, e Madi Queta, Mansilla foi mais feliz com a pontaria e aproveitou um passe longo para as costas da defesa minhota e finalizou com um potente remate sem hipótese de defesa do guarda-redes russo. O empate evitou a derrota do Farense, que a acontecer seria injusta, dada a superioridade que evidenciou até ao intervalo.