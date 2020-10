A FIGURA: Rúben Lameiras

Com dois golos, personificou a reviravolta que o Famalicão operou no resultado, marcando de grande penalidade e após um ressalto na área. Mereceu ser o goleador da equipa, pois foi o mais inconformado com o rumo que a história estava a levar. Já na primeira parte foi dos seus pés que saiu o remate mais perigoso dos minhotos, encaixado por Defendi.

O MOMENTO: Mansilla devolve justiça ao marcador, MINUTO 90+4

Grande primeira parte do Farense, conseguindo dois golos de vantagem mas que não chegaram para um resto de jogo tranquilo: o Famalicão deu a volta em quinze minutos e quando tudo indicava que os algarvios continuariam sem pontuar, Masilla surgiu nas costas da defensiva minhota após grande abertura de Falcão e fuzilou para a conquista do primeiro ponto, de todo justo.

OUTROS DESTAQUES

Ryan Gauld e Hugo Seco: os dois alas do Farense dinamitaram a defesa famalicense. Até ao intervalo chegavam com facilidade à linha para cruzar e criar situações aflitivas para a baliza defendida por Zlobin.

Lucca: bolas paradas foram com ele e dos seus pés resultaram os dois primeiros golos do Farense, na marcação de cantos do lado esquerdo. Lucca esteve muito ativo no melhor período dos algarvios, evidenciando garra e assertividade quando arrancava em direção à defesa contrária.

Jordão: grande arrancada para o terceiro golo do Famalicão, passando por dois adversários para finalizar com uma bomba que ainda embateu no poste direito, antes de entrar. Tal como Lameira, foi importante na reversão da vantagem algarvia, ajudando a dinamitar o lado direito da defesa do Farense.