Moreirense e Sporting empataram sem golos em Moreirense de Cónegos, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Os leões jogaram praticamente toda a segunda parte com mais um elemento (expulsão de Halliche aos 51 minutos), mas não conseguiram encontrar o caminho do golo e viram terminada uma série de quatro vitórias consecutivas para o campeonato.

Com este resultado, os leões chegam aos 56 pontos, mais três do que o Sp. Braga, que segue na perseguição ao terceiro classificado, e menos 11 do que o Benfica, vice-líder da Liga.