A FIGURA: Nakajima

O japonês estreou-se a titular pelos algarvios em jogos para a Liga nesta temporada e mostrou que chegou ao onze decidido a não sair dele. Inaugurou o marcador com uma boa finalização na primeira grande oportunidade de golo do jogo. Na segunda parte esteve nas principais jogadas nas quais os algarvios poderiam ter resolvido o jogo: uma, duas, três, quatro vezes! Até à jogada que terminou no 2-0 de Pedro Sá. A forma como define as jogadas no ataque é especial.

O MOMENTO: golo de Pedro Sá. MINUTO 83

O Portimonense foi superior nos segundos 45 minutos, mas só depois do 2-0 pôde finalmente colocar a assinatura nos três pontos. Coube-a ao capitão Pedro Sá, através de um remate colocado de pé esquerdo.

OUTROS DESTAQUES

Fali Candé: que grande arrancada e cruzamento para Nakajima no golo do japonês aos 10 minutos! Procurou agitar o jogo pelo corredor esquerdo e conseguiu-o algumas vezes. Ameaçou o golo e obrigou Luiz Felipe a defesa difícil na marcação de um livre direto ainda na primeira parte.

Pedrão: duro, faltoso, mas importantíssimo na gestão dos momentos mais difíceis da equipa algarvia. Pendular!

Lukovic: o melhor do meio-campo dos azuis e, talvez, da equipa de Filipe Cândido. Foi pressionante e muito rematador, tendo chegado a ameaçar as redes de Samuel Portugal. O crescimento de um Belenenses hesitante nos minutos seguintes ao golo sofrido deveu-se muito a ele. Mais dificuldades, até à substituição, na segunda parte perante um meio-campo mais equilibrado dos algarvios.

Carraça: teve uma projeção ofensiva interessante pelo corredor direito – por onde o Belenenses projetou mais o seu jogo – e serviu os companheiros da frente com bons cruzamentos. Num deles, à meia-hora de jogo, Pedro Nuno ficou perto do golo. Tal como o resto da equipa lisboeta, esteve melhor nos 45 minutos iniciais.