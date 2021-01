FIGURA: Beto

Transpira confiança. Marcou ao FC Porto, no Dragão, e ao Benfica, na Luz. Hoje voltou a faturar - e por duas vezes - justificando a aposta de Paulo Sérgio, finalizando com um remate rasteiro intencional, colocando a bola junto à base do poste esquerdo, sem hipótese para Defendi. Antes, fizera o guarda-redes brilhar, num remate em zona frontal. No segundo surgiu isolado e teve frieza para acabar com o jogo.

--

MOMENTO: minuto 71, o Portimonense marcou e deu um golpe na reação farense. Depois de ter dominado até ao intervalo, o Portimonense viu o Farense contrariar esse estatuto depois, dividindo o jogo e criando situações para finalizar. O golo de Beto, além de dar preciosa vantagem à equipa de Paulo Sérgio, serviu também para refrear a reação do rival.

--

OUTROS DESTAQUES:

Luquinha

Grande arrancada na esquerda, com túnel a Alex Pinto a adornar, para servir Beto em zona frontal. Vem ganhando espaço com a saída de Lucas Fernandes, à custa de criatividade, visão de jogo e muita técnica. Agora, terá concorrência, com a chegada de reforços de peso, como o japonês Honda e o brasileiro Ewerton.

Moufi

Pormenor delicioso sobre Licá na primeira-parte, cruzando para a cabeça de Dener, num jogo de muito empenho e ajuda ofensiva, principalmente na primeira-parte, sendo menos ousado depois, porque havia Bilel para vigiar.

Fabrício Isidoro

O pendulo da equipa de Sérgio Vieira. Ocupando os espaços na perfeição, o médio brasileiro desdobrava-se, sem dificuldade, em manobras defensivas e ofensivas. Foi um dos responsáveis para a subida de produção da sua equipa após o intervalo.

Ryan Gauld

Menos interventivo que em encontros anteriores, o criativo escocês foi dos mais inconformados da sua equipa e quando apareceu a espaços, marcou a diferença pela intencionalidade nas ações.