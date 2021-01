Santa Clara e Benfica empataram a um golo na 12.ª jornada da Liga.

Darwin Nuñez colocou os encarnados na frente aos 33 minutos e Fábio Cardoso empatou para os açorianos à passagem da hora de jogo.

Com este resultado, o Benfica soma 28 pontos, vê-se apanhado pelo FC Porto no segundo lugar e está agora a quatro pontos do líder Sporting.