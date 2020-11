A FIGURA: Pedro Gonçalves

Atravessa um momento fulgurante e neste domingo apontou o quarto golo e o quinto golos dos últimos três jogos. Esteve no que de melhor o Sporting produziu (e desperdiçou) na primeira parte. Perdeu duas vezes para Trigueira, mas a fechar apareceu ao segundo poste para inaugurar o marcador e quebrar a resistência dos beirões. A abrir a etapa complementar bisou a passe de Sporar e pouco depois quase devolveu a gentileza ao esloveno. Inteligente com e sem bola. Faro para ocupar os espaços certos. Uma enorme contratação do Sporting para esta época.

O MOMENTO: golo de Pedro Gonçalves. MINUTO 45+1

O Sporting produzira o suficiente para chegar ao intervalo a vencer tranquilamente, mas tinha pecado na finalização. No primeiro minuto do tempo de compensação, o ex-Famalicão encontrou o caminho do golo e quebrou a resistência de um frágil Tondela.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Porro: foi dele a assistência para o primeiro golo de Pedro Gonçalves e foi também ele que lançou Sporar nas costas da defesa e abriu, no fundo, caminho para o 2-0. Tremenda produção ofensiva e ainda fechou com um golaço de primeira aos 79 minutos, estreando-se a marcar com a camisola leonina.

João Mário: mais de quatro anos depois, voltou a ser titular pelo Sporting. Critério com a bola nos pés, máxima eficácia no passe, que sai sempre no momento certo e para o sítio certo. O melhor pensador do jogo do leão e uma certeza absoluta no onze leonino a partir de agora em condições normais: no meio, onde jogou neste domingo, ou nas faixas.

Feddal: implacável defensivamente, ganhou vários lances em antecipação e evidenciou-se por vezes pela forma confiante com que saiu a jogar. É também um dos maiores perigos apontados às redes contrárias nos lances de bola parada.

Sporar: regressou ao onze leonino e foi dos melhores do Sporting. Rondou o golo, chegou lá a fechar, mas não foi feliz na finalização, tendo-se destacado mais pelo altruísmo revelado. Uma simulação deliciosa para Pedro Gonçalves na primeira parte e assistência para o 2-0. Parece atravessar um momento de alguma ansiedade, que lhe retira parte daquele discernimento necessário quando se está perante o golo.

Trigueira: uma semana depois da fantástica exibição contra o Portimonense, reapareceu a um nível elevadíssimo diante do Sporting. Negou dois golos certos a Pedro Gonçalves, outros tantos a Sporar, pelo menos um a Tiago Tomás (depois de um erro dele próprio) e travou outras tentativas de meia distância dos leões. Se o Tondela chegou ao intervalo a perder pela diferença mínima, em muito lhe deve. E deve-lhe também o facto de não ter regressado à Beira Alta com uma derrota (ainda) mais expressiva, ou não tivesse batido o recorde de defesas nesta edição da Liga, com mais de uma dezena de paradas.