O Vizela nem precisou de ir ao limite da intensidade e da agressividade, como pedira Álvaro Pacheco na véspera, para golear em Arouca, por 4-1, num jogo em que a equipa da casa acumulou erros defensivos imperdoáveis, que ditaram o rumo do jogo.

Por esta hora, o Arouca ainda estará a tentar perceber o que lhe aconteceu nos primeiros minutos do duelo com o Vizela. No jogo jogado, o equilíbrio era a nota dominante, até que um remate espontâneo de Samu, a aproveitar o mau posicionamento de Norbert, desbloqueou o marcador.

O inusitado 4-0 em 45 minutos

Foi um momento definidor do que seria o resto da primeira parte, com um Arouca desconfiado de si próprio a acumular erros infantis que o Vizela foi aproveitando para chegar a um inusitado 4-0 no fim dos primeiros 45 minutos da partida. Houve de tudo neste entretanto, desde um autogolo de Abdoulaye, um penálti escusado cometido por Kouassi e um golo fácil para Schettine, após uma descoordenação entre Norbert e Abdoulaye.

Ao Arouca restava tentar responder, mas o peso do resultado fazia de cada ataque um momento de frustração coletiva. Kouassi, de cabeça, foi quem mais perto esteve de reduzir, para além de André Silva, num livre indireto no interior da área contrária que acabou desviado por um defesa.

Bukia tentou gerir os estragos

Nem as três substituições de Armando Evangelista, ao intervalo, conseguiram estancar o rol de erros comprometedores do seu setor mais recuado, com Zohi e Kiko a ficarem perto do quinto nos instantes iniciais do segundo tempo.

Ainda assim, do Arouca percebia-se outra atitude competitiva, uma tentativa de tirar algo de positivo de um jogo até aí terrível. O golo de Bukia deu expressão à ideia, que podia ganhar outros contornos com a expulsão de Koffi, mas Tiago Martins usou as imagens para reverter, bem, a decisão.

Pouco depois, num lance confuso, Kouassi rematou contra um defesa, com a bola a desviar para o poste. Na recarga, à boca da baliza, Dabbagh deu o peito à bola, mas desviou para fora. O lance esvaziou o que restava do balão de esperança do Arouca, perante um Vizela que nunca perdeu o controlo do jogo e somou o primeiro triunfo forasteiro da época.