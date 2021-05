O Estádio do Jamor, templo do desporto nacional, vestiu-se a rigor para receber um duelo com cheirinho europeu. Belenenses e Santa Clara – quem diria no início da época – entraram em campo esta tarde ainda com pretensões europeias. Só os açorianos regressam a casa com esse sonho ainda mais vivo, após a vitória por 2-0.

O emblema de São Miguel deu a volta à história recente e voltou a vencer fora de casa seis jogos depois. Havia melhor altura para o fazer? Em princípio, não.

Nesta altura, importa referir, o Santa Clara persegue o sonho europeu, mas já igualou o melhor registo pontual de sempre do clube na Liga: 43 pontos, marca alcançada na época passada.

Mas já lá vamos.

No Jamor, o golo madrugador de Carlos Jr. aos nove minutos ditou desde logo o sentido da partida. A formação açor já havia ameaçado, e passou das palavras aos atos da marca dos onze metros, com o remate certeiro do avançado brasileiro.

O golo despertou a equipa de Petit, mas por poucos minutos. Marco travou a reação azul, com duas enormes defesas, mas a resposta ficou-se por aí.

Cínica como sempre, a equipa do Santa Clara aguentou a vantagem mínima até ao intervalo, e na segunda parte «matou» o sonho do Belenenses.

Cryzan bailou, Carlos Jr. «matou» o Belenenses

Se os açorianos voltaram a entrar bem na etapa complementar, o mesmo não se pode dizer da formação da casa. Pode dizer-se, isso sim, precisamente o contrário.

Errática e adormecida, o Belenenses foi acumulando erros na primeira fase de construção ao longo dos instantes iniciais dos segundos 45 minutos. Petit, esse, ia desesperando, como que adivinhando o que aí vinha.

E não era difícil adivinhar: em mais um erro defensivo, Tomás Ribeiro deixou escapar a bola para Cryzan, o número 23 do emblema de São Miguel bailou sobre os adversários e entregou de bandeja o bis a Carlos Jr. O brasileiro fez o resto e deixou o Belenenses KO.

E a narrativa do jogo fica-se por aqui, apesar de o Belenenses ter tentado forçar o golo, sempre sem grande sucesso.

Voltamos ao início: o Santa Clara de Daniel Ramos já reescreveu a história, ao igualar a melhor pontuação de sempre da história do clube na I Liga, e parte para a derradeira jornada do campeonato a sonhar com a Europa.

Para já, só é sexto classificado à condição, mas até pode aterrar já nos Açores com esse lugar em definitivo, se o Vitória de Guimarães perdeu esta noite na Madeira.

Para o Belenenses, o sonho do apuramento para a Liga Conferência fica muito complicado, num jogo em que a baliza contrária voltou a não ser amiga dos azuis. Mas isso, refira-se, não apaga o grande trabalho que Petit fez esta temporada com a equipa do Jamor.