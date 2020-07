Ganhou o… Portimonense.



Os algarvios certamente que sorriram ao ver o desfecho do Belenenses-Tondela. Lisboetas e beirões somaram um ponto cada, mas têm o Portimonense bem mais perto.



Não há luta mais impressionante do que a luta pela sobrevivência. As equipas superam-se, os jogadores elevam-se para patamares que desconheciam ser capazes. No fundo, a necessidade de sobreviver é mais forte do que o medo de arriscar.



Por isso, Belenenses e Tondela tornaram agradável um jogo importantíssimo na luta pela permanência. Os beirões tiveram uma entrada feliz na partida e chegaram ao golo no primeiro remate à baliza. Ronan surgiu nas costas de Nuno Coelho e cabeceou para o 1-0.



O brasileiro estava em linha por zero centímetros.



O golo levou o Tondela a fechar-se e a entregar a iniciativa, quase por completo, ao Belenenses. Os azuis mostraram dificuldades em superar a organização contrária até que Esgaio descobriu Licá no aspeto em que este é mais forte: o ataque à profundidade. O avançado fugiu à defesa auriverde e cruzou rasteiro para a conclusão fácil de Cassierra.



A segunda parte foi bem melhor, sublinhe-se. O Belenenses apanhou o primeiro susto quando Esgaio desviou para a própria baliza um cruzamento de Pepelu. Valeu a atenção de André Moreira.



Logo de seguida, o Tondela podia ter comprometido a partida. João Jaquité viu dois cartões amarelos em dois minutos e deixou a equipa com dez elementos. No entanto, a expulsão teve o efeito contrário. Viu-se, a partir daí, a melhor versão da formação beirã.



Aliás, o Tondela só não chegou ao 1-2 por mera infelicidade. Richard, por exemplo, ficou a centímetros de um golaço e à entrada dos últimos vinte minutos, Strkalj atirou ao ferro após erro crasso de André Moreira. Capaz do melhor e do pior, volvidos três minutos, o guarda-redes do Belenenses negou o golo ao croata.



Lá está, a precisar de pontos para sobreviver, o Tondela descobriu força e inspiração onde não sabia que havia. Porém, o conjunto de Natxo pareceu ter ficado sem forças à entrada para os derradeiros dez minutos. Quem aproveitou, foi o Belenenses para cheirar o triunfo: Cassierra podia ter sido o herói, mas errou o alvo em boa posição e Licá não foi capaz de driblar Cláudio Ramos, no último suspiro.



Assim, Belenenses e Tondela continuam aflitos e têm o Portimonense tão perto.