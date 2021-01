Em aflição para sair da zona de despromoção.



O Belenenses bateu o Tondela (2-0) sofreu mais do que o resultado indica. Os azuis marcaram cedo, aguentaram o ímpeto beirão (bem pode agradecer a Kritsyuk) e tiveram a felicidade de fazer o 2-0 ainda antes do intervalo.



Eficácia pura da equipa de Petit.



O conjunto auriverde teve um início prometedor, mas o golo de Cassierra na sequência de um lançamento de linha lateral, onde Niasse não fica isento de culpas, esmoreceu esse bom arranque. Todos temos um plano até ao primeiro golpe, não é verdade?



Um canto direto de Agra que assustou Kritsyuk teve o condão de retirar o Tondela do período de convalescença. Pouco depois, González ficou perto de um desvio no coração da área. Pelo meio, é verdade que os lisboetas viram Niasse travar um potente remate de Miguel Cardoso.



O 2-0 do Belenenses penalizou a falta de agressividade defensiva do Tondela. Silvestre Varela teve tempo e espaço para entrar na área, voltar para trás e deixar em Rúben Lima que viu a desmarcação de Esgaio nas costas de Martínez. O gesto técnico do nazareno foi perfeito e sem hipóteses para Niasse.



O intervalo permitiu aos auriverdes assentarem ideias e voltarem melhores para a segunda parte. De resto, o Tondela fez o suficiente para, no mínimo, reduzir a desvantagem no marcador. Porém, Murillo e González encontraram um super Kritsyuk pela frente. Quando não foi o russo, foi a Esgaio a «roubar» um golo feito a Salvador Agra.



O bom momento do Tondela esfumou-se aos 68 minutos, precisamente quando Rúben Lima teve um pontapé cruzado ao lado. Pako mexeu na equipa, introduziu unidades mais ofensivas, mas foi o Belenenses quem esteve sempre mais perto do golo. Contudo, nem Richard nem Francisco Teixeira foram felizes nas finalizações.



O Belenenses sai da zona de despromoção e dá um pulo na classificação, igualando o Tondela. Ambos têm 15 pontos.