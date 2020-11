O Sp. Braga venceu esta noite no Estádio da Luz o Benfica, por 3-2, na partida que encerrou a jornada sete da Liga.

Iuri Medeiros deu vantagem aos bracarenses aos 38 minutos, a qual foi ampliada em 14 minutos na segunda parte, com um bis de Francisco Moura (50m e 64m).

Lançado ao intervalo, Seferovic deu esperança às águias aos 68 minutos e bisou aos 87, fazendo o resultado final.

Com este resultado, o Benfica soma o terceiro jogo seguido sem ganhar e a segunda derrota consecutiva no campeonato. As águias estão agora a quatro pontos do Sporting. Já o Sp. Braga sobe ao terceiro lugar com esta vitória, com os mesmos pontos do rival desta noite.