FIGURA: Phete

Não marcou, não assistiu, mas foi decisivo na manobra defensiva do Belenenses, ao cortar vários lances decisivos nas investidas do Boavista. Novidade no onze inicial e em estreia a titular após ter jogado os minutos finais na Luz, há duas semanas. Fruto das lesões no setor defensivo de Nuno Coelho e Gonçalo Silva, foi lançado e ajudou a equipa a tapar quase tudo na retaguarda. Exemplo disso é um corte ao minuto 39, quando Obiora já olhava para a bola com selo de golo. Na segunda parte, sobretudo nos últimos minutos, conseguiu ajudar a impedir que os cruzamentos de Marlon levassem mais perigo para a área.

MOMENTO: arrancada feroz de Nilton para o golo de Licá (57m, 0-2)

Até então algo discretos de forma direta no ataque do Belenenses, Nilton Varela e Licá construíram o segundo golo do Belenenses, que tranquilizou um pouco mais a equipa para sustentar o triunfo no Bessa. E em grande parte ao número 25. Arrancada feroz, brutal, explosiva de Nilton: tirou quatro jogadores do caminho e cruzou para Licá que, enquanto Ackah e Marlon viram a bola passar, rematou de primeira para o fundo da baliza.

Boavista-Belenenses: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Tiago Esgaio: protagonizou um duelo interessante com Marlon pelo seu flanco, o direito, ganhando várias vezes perante o brasileiro. A defender, assumiu-se responsável na linha de cinco montada nesse momento do jogo. A atacar, foi incómodo para o Boavista. É dele o desvio ao primeiro poste para o golo de Danny Henriques.

Carraça: dos jogadores mais abnegados do Boavista para tentar reverter a desvantagem madrugadora. Foi também um dos que mais visou a baliza de André Moreira. Na primeira parte, mais projetado ao ataque na linha de quatro médios. Na segunda, mais recuado fruto da saída de Ricardo Costa. No melhor período e demonstração de intenções pelo empate, ficou a centímetros do 1-1 ao minuto 51.

Danny Henriques: boa exibição até à infelicidade da expulsão, ao segundo jogo pelo Belenenses. Petit confiou nele após o infortúnio ante o Santa Clara e o jovem de 22 anos abriu o marcador. Fez dois cortes decisivos perante Yusupha e Paulinho na primeira parte, na área. Ficou condicionado com o amarelo ao minuto 25 e acabou expulso à entrada para o último quarto de hora. Uma tarde de contrastes, mas com fim feliz do coletivo.

Yusupha: o gambiano arrancou parte significativa dos livres do Boavista e também acentuou a tarefa defensiva da equipa de Petit. A par de Carraça, foi o mais esclarecido e constante na tentativa de levar a equipa ao golo.

Licá: nem sempre se mostrou ao jogo, mas a forma discreta como por vezes esteve não foi, de todo, pouco inteligente. Ajudou a trocar as movimentações e as marcações à defensiva do Boavista, sobretudo entre Neris e Marlon pelo seu flanco. E foi decisivo, ao aparecer na área para o segundo golo dos azuis.

Nilton Varela: sobressaiu na segunda parte, mais solto ao ataque, destacando-se pela jogada individual que originou o 0-2 no marcador. Após dominar de peito um passe longo, deixou quatro oponentes pelo caminho e assistiu Licá.

Bueno: boa entrada para a última meia hora. O espanhol concretizou melhor a ligação do meio-campo ao ataque da equipa. De livre, quase reduziu e, depois, marcou mesmo o canto para o autogolo que ainda deu alguma esperança.