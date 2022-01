Figura: Samuel Lino



Voltou a provar que é um craque. O brasileiro deu sempre continuidade aos lances ofensivos do Gil com uma simplicidade desarmante. Fez quase sempre o mais difícil: jogar simples. Poucos toques, intencionalidade nas ações, enfim, Lino é um dos melhores jogadores da Liga. Revelou sangue frio ao picar a bola na cara de Bracali para o 1-1 e fazer o sexto golo na época.





Momento do jogo: A diferença de 1-0 ou 2-0 são três centímetros



Logo a abrir a segunda parte, o Boavista poderia ter resolvido o encontro. Nathan fez um passe sensacional e descobriu Musa nas costas da defesa do Gil. Na cara de Frelih, o croata fez o 2-0. O lance foi invalidado pelo VAR por... três centímetros.





Outros destaques:





Gaius Makouta: o médio fez, provavelmente, um dos jogos mais completos com a camisola axadrezada. Além de se ter estreado a marcar pela pantera, num belo golpe de cabeça, Makouta foi o pêndulo que a equipa precisou. Soube acelerar quando o jogo assim exigiu e travar quando o Boavista assim pedia. Ficou perto do bis e de uma assistência sensacional para Musa, mas nem Frelih nem o croata colaboraram. Foi, de longe, o melhor do Boavista.



Ntep: o extremo voltou a ter oportunidade de jogar de início face à presença de Yusupha no CAN e à infeção por covid-19 de Gorré. O internacional francês assumiu o papel de transportador de jogo ofensivo dos axadrezados e exibiu pormenores de qualidade – Zé Carlos que o diga. É notório que ainda não está (nem perto) da melhor forma.



Pedrinho: o médio do Gil sofreu na primeira parte e esteve «escondido» nas costas de Makouta e de Pérez. Subiu de produção no segundo tempo e já depois de ter ficado perto de um golaço, serviu de bandeja Lino para o golo do empate. Decisivo, pois.