Figura: Luiz Júnior



O guarda-redes do Famalicão não foi incomodado durante a larga maioria do encontro. Quando foi, porém, provou novamente que é um guardião que dá pontos: excelente defesa a remate de Arsénio. Perante a dificuldade em eleger a figura do encontro, Luiz Júnior teve o mérito de ser decisivo para o resultado final e por isso, merece a eleição.



Momento do jogo: Arsénio esbarra no muro Luiz Júnior, minuto 78



Ainda não tinham existido oportunidades de golo - apenas um remate enquadrado na segunda parte e feito ao 74 minutos - até Marín perder a bola e deixar Arsénio frente a frente com Luiz Júnior. O brasileiro agigantou-se e impediu o golo do Arouca.





Outros destaques:



Gustavo Assunção: foi chegar, ver e jogar (de início). Nem pareceu que teve seis meses na Turquia. O médio foi titular, na ausência de Pêpê, e fez uma exibição ao nível do que tinha mostrado antes de rumar ao Galatasaray. Sóbrio, Assunção recuperou várias bolas e conseguiu várias vezes sair com qualidade para o ataque. Um regresso que deve deixar Rui Pedro Silva satisfeito.



Kouassi Eboué: o ex-Celtic e Genk pareceu quase omnipresente. O médio fez uso da sua envergadura – 185 cm – para se impor no meio-campo. Mas o internacional pela Costa de Marfim não se limitou a recuperar bolas e a ganhar duelos, exibindo qualidade com bola. Foi indiscutivelmente o melhor do Arouca.



Arsénio: o extremo não foi servido nas melhores condições a maior parte do jogo. No entanto, Arsénio está ligado às duas grandes situações de golo do Arouca: foi apanhado ligeiramente adiantado antes do toque para o golo invalidado a Bukia e mais tarde, desperdiçou o 0-1 perante Luiz Júnior.