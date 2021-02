A FIGURA: Ryan Gauld

Uma vez mais o pequeno escocês voltou a estar em destaque, numa exibição em que aos atributos técnicos juntou raça. O Benfica teve mais bola, mais pendor ofensivo, mas Gauld replicou, comandando as transições que pregaram alguns sustos à equipa de Jorge Jesus. No tempo de compensação da primeira parte, esteve perto do golo num remate em jeito.

O MOMENTO: Pizzi com pontaria… a mais (minuto 70)

No rol de oportunidades desperdiçadas pelo Benfica, Pizzi acertou no poste direito aos setenta minutos, numa altura em que Jorge Jesus já havia arriscado tudo e o Benfica tinha conseguido travar a vontade que o Farense trouxe depois do intervalo em contrariar o domínio benfiquista. Esse lance voltou a dar o controlo do jogo ao Benfica, mas não desfez o nulo…

OUTROS DESTAQUES

Jonatan Lucca

Bela prestação do brasileiro, a ganhar muito duelos a meio-campo e a tentar sempre ligar o jogo ofensivo da sua equipa. Na retina fica o passe a isolar Licá nas costas de Nuno Tavares, no lance em que o experiente extremo viu o golo ser anulado por fora de jogo.

Helton Leite e Defendi

É certo que grande parte das oportunidades nem foram direcionadas à baliza, mas os guarda-redes das duas equipas revelaram sempre atenção, quando foram obrigados a intervir, sempre em segurança. Leite foi o primeiro quando saiu aos pés de Pedro Henrique para evitar o golo e Defendi respondeu depois num remate de Everton, a meia altura.