O FC Porto venceu o Boavista neste sábado no dérbi da cidade Invicta por 4-1, com golos de Luis Díaz (21m), um bis de Evanilson (41 e 47m) e um golo do estreante Danny Loader (90+6). Hamache ainda empatou para os axadrezados aos 31m, mas os dragões venceram de forma tranquila, subindo provisoriamente à liderança do campeonato.