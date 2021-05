O FC Porto goleou o Farense por 5-1, numa partida da 32.ª jornada da Liga e impediu, para já, que o Sporting celebrasse a conquista do título de campeão nacional.



Os dragões marcaram três golos nos primeiros 20 minutos por Taremi, Toni Martínez e Luis Díaz. Os algarvios ficaram reduzidos a dez elementos por expulsão de Bilel aos 29 minutos.



Na segunda parte, os azuis e brancos marcaram mais dois golos por Taremi (59m) e por João Mário (84m). O golo de honra do Farense foi anotado por Licá, no último minuto.



Com esta vitória, o FC Porto chegou aos 74 pontos e adiou para já a festa do Sporting. Por sua vez, o Farense segue no penúltimo lugar com 28 pontos.