A FIGURA: Corona

Segunda jornada, segundo golo para o mexicano. Se em Famalicão o lateral Corona não chegou para evitar a derrota, no Dragão um rasgo do ala Corona chegou para ganhar o jogo. Isso leva-nos a uma das questões mais em aberto neste FC Porto. Difícil entender a opção de Sérgio Conceição em ter o seu jogador mais desequilibrador jogos a fio na lateral. Bem longe da baliza. Uma questão que voltará a colocar-se na próxima jornada, dada nova ausência de Alex Telles por castigo. Hoje, Corona voltou a marcar, fez a diferença na frente e dada a sua polivalência acabou o jogo a defender pela lateral. Palavras para quê? À frente ou atrás, para qualquer adversário, Corona é um «ai Jesus».

--

O MOMENTO: minuto 6’. Tempo de Corona

Canto na direita, bola dividida, mau alívio de Nanu e… GO-LA-ÇO! O futebol tem momentos assim, num instante tudo se resolve. Desta vez, com um remate à meia-volta e ainda só com meia-dúzia de minutos de jogo contados, o FC Porto marcou, ganhou e saltou para a liderança com dois pontos de vantagem. Uma inspiração, um coelho da cartola. Enfim, um lance ao alcance de craque que faz o seu talento ambidestro sobressair a cada toque na bola.

--

OUTROS DESTAQUES:

Fábio Vieira

Domínio de bola e remate de primeira para uma defesa difícil de Charles para canto. Fábio Vieira fica apresentado logo na estreia absoluta pela equipa principal. Quem não conhece a sua qualidade com a bola nos pés pode recorrer a este cartão de visita aos 90m para entender do que falamos. Esta noite, entrou aos 72m para o lugar de Marega e em menos de 20 minutos em campo fez bem mais. O futuro do FC Porto passa por aqui.

Sérgio Oliveira

Para lá de Corona, foi sobretudo ele o principal foco de preocupação para a defensiva do Marítimo. Tentou uma e outra vez a meia distância, mas a bola acabou pela linha de fundo ou a morrer nas mãos de Charles. Ainda assim, parece ter agarrado na zona central do meio-campo o lugar que já foi de Matheus Uribe.

Marchesín

De vilão em Famalicão, a herói no Dragão. O guarda-redes argentino não se mostrou abalado pelos erros na derrota do FC Porto da última jornada e esta noite voltou a mostrar segurança entre os postes. Exemplo disso foi a defesa aos 24m a evitar o empate do Marítimo, após cabeceamento de Joel Tagueu. Ainda assim, uma saída a destempo aos 54m quase comprometeu a boa exibição.

--

Charles

Coube-lhe a missão difícil de parar os tiros do FC Porto. Umas vezes de canhão, outras de pistola. Charles esteve quase sempre lá. Pelo menos, desde os 6 minutos em diante, quando foi surpreendido pelo repentismo de Corona. Aí, porém, não havia muito mais a fazer do que acenar à passagem da bola.

Maeda

Veloz, oportunista, mas perdulário. O avançado esteve perto do golo em mais do que uma ocasião. Não acertou, mas deixou a defensiva portista em sentido. Não é por acaso que aos 22 anos já é internacional japonês.