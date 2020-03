FC Porto empatou na receção ao Rio Ave (1-1), em jogo da 24.ª jornada da Liga.



Os dragões marcaram primeiro por Mbemba, aos 18 minutos. Os vilacondeses responderam por Taremi, aos 33 minutos.



Assim, o FC Porto continua no primeiro lugar com mais um ponto que o Benfica. Por sua vez, o Rio Ave chegou aos 38 pontos e continua no quinto posto.