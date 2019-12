De cabeça, com cabeça e final de maior magia.

O FC Porto deu seguimento à continuidade na Liga Europa com nova vitória, ao bater o Tondela por 3-0, na jornada seguinte ao empate no Jamor.

Um bis de Tiquinho Soares na primeira parte e um golo de Otávio na segunda consumaram o triunfo da equipa de Sérgio Conceição, que vai passar o fim de ano com o segundo lugar consolidado – são nove pontos à maior para o novo terceiro classificado, o Sporting – a quatro pontos do líder Benfica. Diferença antitética face à de há um ano: em 2018, o FC Porto acabou o ano líder quatro pontos à frente.

Quatro dias depois, nova aparição no Dragão e com surpresa dos dois lados. No FC Porto, a meio campo: Conceição deixou Danilo e Loum fora das opções e apostou em Nakajima, novidade em relação ao Feyenoord, em detrimento do internacional português. Já Natxo lançou Toro, Denilson e estreou Ricardo Alves esta época na Liga: o central só tinha 17 minutos, feitos na Taça de Portugal.

Conceição dissera na antevisão que o objetivo era não perder mais pontos e não mostrou temor em manter Marcano e Corona, em risco de suspensão. «Se tiverem de jogar, jogam», afirmara. A equipa correspondeu, ao tom, não do Tondela – passe-se o jogo de palavras – mas ao tom dos golos brasileiros, que deram cor a uma exibição segura e com vários pormenores belos.

Após oito minutos de atraso no início face à hora oficial, a entrada portista foi positiva. Titular pela segunda vez na Liga, a qualidade individual de Nakajima foi sobressaindo, a par da de Diáz e do apoio constante de Telles e Corona ao ataque: o onze titular já denotava esse caráter ofensivo.

A eficácia veio aos dez minutos, com o cruzamento de Corona a encontrar Soares para o desvio certeiro no coração da área.

O 1-0 deu relativo conforto e a missão beirã ficou ainda mais complicada quando Bruno Wilson se lesionou sozinho e obrigou Natxo a uma dupla inédita de centrais esta época, com a entrada de Yohan Tavares (18m).

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Tondela

A supremacia do FC Porto no primeiro período foi quase total. Da posse de bola aos remates. E foi de novo a cabeça de Soares a fazer a diferença, ao minuto 32: a canto de Telles, o brasileiro completou o lance, após um toque de Marega ao primeiro poste.

Foi já com 2-0 no marcador que João Pedro, num raro à vontade cedido pelo FC Porto na área de Marchesín, ficou a centímetros de um golo que Natxo estava convencido que o Tondela iria conseguir no Dragão.

Não conseguiu e ainda viu o cenário piorar, já com Manafá em campo, Corona a extremo e variação para 4x3x3 sem Marega após o intervalo.

Uribe deixou o primeiro aviso e Otávio assinou o 3-0, dois minutos depois (51m). Lance de magia entre Nakajima e Corona, ao primeiro toque, para o brasileiro estrear-se a marcar esta época. Direito a abraço coletivo e cumprimento ao banco de suplentes, após o assalto à sua casa na quinta-feira. Mais tarde, a ovação de pé quando cedeu lugar a Sérgio Oliveira.

Na última meia hora, o marcador só não ganhou mais expressão porque Nakajima permitiu a defesa a Cláudio Ramos após um disparate do guardião, que acabou por evitar males maiores ao negar o 4-0 a Fábio Silva e a Alex Telles no final. O Tondela não fez um único remate enquadrado na segunda parte e, ainda que não virando a cara ao jogo, vergou-se ao destino do marcador.

O FC Porto continua a somar por vitórias (sete) as jornadas em casa e sem sofrer golos: 18-0.