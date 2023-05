Começa nesta sexta-feira a penúltima jornada da Liga e há coisas que já podem ficar decididas: nomeadamente, o lugar de play-off de permanência.

O Marítimo recebe o Vizela às 20h15 e um triunfo garante-lhe a última esperança de ficar entre os grandes do futebol nacional.

Significa isso, portanto, que o Santa Clara e o P. Ferreira podem ver consumada a descida, mesmo antes de entrar em campo nesta ronda.

Liga, 33.ª jornada:

Marítimo - Vizela, 20h15 (SportTV1).

Na segunda Liga, o Farense visita o Seixal às 18h e pode dar um passo importante para assegurar o regresso à Liga.

II Liga, 33.ª jornada:

Benfica B - Farense, 18h (BTV)

Leixões - Vilafranquense, 18h (SportTV+).

Há também muito futebol internacional para ver.

Liga italiana, 36.ª jornada:

Sassuolo - Monza, 19h45 (SportTV2).

Liga espanhola, 35.ª jornada:

Cádiz - Valladolid, 20h (Eleven 3).

Liga alemã, 33.ª jornada:

Friburgo - Wolfsburgo, 19h30 (Eleven 2).

Liga francesa, 36.ª jornada:

Lyon - Mónaco, 20h (Eleven 1).

Nas modalidades, jogam-se os quartos de final do campeonato de futsal, as decisões no basquetebol internacional e há João Almeida na Volta a Itália.

Futsal

Liga, play-off, quartos de final, 2.º jogo:

Leões Porto Salvo - Eléctrico, 19h

Sporting de Braga - Fundão, 19h

Benfica - Quinta dos Lombos, 20h

Sporting - Caxinas, 21h.

Basquetebol

Euroliga, final four, em Kaunas‎, na Lituânia

Meias-finais:

Mónaco - Olympiacos Piraeus, 16h, SportTV5

Barcelona - Real Madrid, 19h, SportTV5.

NBA, play-off, finais, 2.º jogo:

Boston Celtics - Miami Heat, 01h30 (dia 20 em Lisboa, SportTV3.

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates).

13.ª etapa:

Borgofranco d’Ivrea - Crans Montana, 199 km.