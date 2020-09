O Marítimo somou hoje os primeiros três pontos na I Liga após vencer o Tondela por 2-1, num jogo típico de início de época que mostrou pouco futebol.

A partida começou muito morna, e manteve-se assim até à meia hora, com o Marítimo a assinar os principais lances de perigo e a ver um golo anulado, por fora de jogo. Com ambas as equipas revelarem pouca capacidade para chegar com critério ao último terço, poucos pensariam que o intervalo poderia chegar com um 2-1 no marcador e com uma expulsão.

Só faltaram os adeptos nas bancadas para dar mais emoção a um último quarto de hora de loucos. Aos 35, uma boa combinação entre Edgar Costa e Fábio China culminou com o lateral esquerdo a servir bem Rodrigo Pinho no coração da grande área. O ponta de lança, livre marcação, até teve tempo para ajeitar o esférico e escolher o lado ideal para bater o guardião Niasse.

O Tondela procurou reagir subindo as linhas e aos 41 ficou acabou por ficar em vantagem númerica, fruto do vermelho direito mostrado a Fábio China, que pisou Rafael Barbosa quando este seguia isolado para a baliza após um passe fantástico de Salvador Agra.

Chamado a cobrar o livre direto, já muito perto da meia lua, Ricardo Alves atirou forte obrigando a Amir a defender para a frente, onde surgiu Pedro Augusto para fazer o empate com uma recarga oportuna.

Lito Vidigal equilibrou logo de seguida o setor defensivo dos verde-rubros, fazendo entrar Marcelo Hermes para a lateral esquerda, sacrificando o médico Jean Cléber.

A jogar com menos um elemento e a assimilar ainda um golo sofrido na sequência de expulsão, o Marítimo não se escondeu do jogo e acabou por chegar a nova vantagem em cima dos 45, .

Jean Irmer rematou desde desde o meio da rua e Niasse, traído pelo efeito da bola, foi obrigado a defender para a frente. O guardião do Tondela ainda se opôs bem a uma recarga de cabeça tentada por Edgar Costa, mas o esférico sobrou para Rodrigo Pinho, que mas uma vez livre de marcação, trabalhou bem o esférico para finalizar com classe.

Em desvantagem, Pako Ayestaran deixou Pedro Augusto e Filipe Ferreira nas cabines lançando para a etapa complementar João Mendes e Khacef.

O técnico espanhol optou por não alterar o seu esquema tático e o Tondela, beneficiando do recuo no terreno do Marítimo, assumiu as despesas do jogo. O empate esteve para chegar logo aos 58 minutos, quando uma boa jogada entre João Mendes e Rafael Barbosa terminou com este a disparar para Amir a defender a meia com um dos ferros da sua baliza.

Os madeirenses passaram por alguns apuros - Amir foi ‘gerindo’ a intensidade do jogo com vários pedidos de assistência - mas os esforços dos tondelenses foram esbarrando ora na atenção do guardião iraniano, ora na coesão defensiva da equipa de Lito Vidigal.

Mas também faltou qualidade ao ataque do Tondela. Na segunda parte, a equipa de Viseu assinou 14 remates, mas apenas quatro tomaram o rumo da baliza.