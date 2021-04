Moreirense e FC Porto empataram esta segunda-feira a uma bola, em Moreira de Cónegos, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ferraresi, aos 37 minutos, deu vantagem aos minhotos. Os dragões empataram já ao minuto 86, por Mehdi Taremi, de grande penalidade.

Já nos cinco minutos de compensação, Toni Martínez marcou, mas o golo acabou por ser anulado por... dez centímetros.

Com este resultado, os azuis e brancos voltam a ficar as seis pontos do líder Sporting. Os comandados de Sérgio Conceição somam 67 pontos, para 73 dos leões. O Moreirense é sétimo, com 36 pontos, os mesmos do Santa Clara.