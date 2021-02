*por Sandra Rodrigues

Sp. Braga e Nacional encontraram-se na 21.ª jornada em busca de objetivos distintos e o jogo terminou com triunfo dos minhotos, que subiram ao segundo lugar da Liga.

Os arsenalistas desenharam a primeira situação de perigo ainda o apito do arbitro ecoava, com Abel Ruiz a aproveitar um erro do anfitrião, deixando para trás Nuno Borges, valendo o corte do central Rui Correia em cima da linha de golo.

Se no lance anterior o central dos madeirenses impediu o golo, aos 11 minutos tentou concretizar através de um remate de meia distância intercetado pela defesa contrária.

Se até então o Nacional estava a ser bem-sucedido a controlar as investidas bracarenses, Ricardo Piscitelli deitou por terra o excelente trabalho levado a cabo pelos companheiros.

Aos 25 minutos do encontro, Al Musrati abriu para Ricardo Horta na esquerda, com Riccardo Piscitelli a intercetar o cruzamento num primeiro momento, mas acabou por deixar escapar o esférico deixando-o à mercê de Fransérgio que desbloqueou o resultado sem grande dificuldade.

O guarda-redes italiano voltou a comprometer nos minutos seguintes, quando tentava intercetar a bola de cabeça viu Abel Ruiz levar a melhor ficando com a baliza escancarada para assinar o primeiro golo no campeonato.

O Nacional acusou os dois golos sofridos de rajada e, se no início da partida a organização defensiva era palavra de ordem, tendo inclusive, neutralizado durante largos minutos o ponto forte do Braga, seguiam-se tempos de aflição para os da casa.

Luís Freire, treinador estreante na I Liga, acabou por ver a confiança da equipa se desmoronar como um verdadeiro ‘castelo de cartas’, permitindo a pressão alta do Braga que teve ainda mais duas ocasiões para dilatar a vantagem ainda na primeira metade.

Abel Ruiz acertou por duas ocasiões nos ‘ferros’ da baliza nacionalista. No primeiro protagonizou uma arrancada irrepreensível que culminou com um desvio crucial de Rui Correia. Aos 40, após Galeno intercetar o pontapé de baliza serviu o espanhol que atirou num remate de meia distância, seguindo o mesmo desfecho que o lance anterior.

A paragem para intervalo, foi determinante para que a equipa da casa voltasse a organizar as ideias, com Luís Freire a lançar a jogo o experiente Rúben Micael para trazer outra calma aos companheiros de equipa.

O Nacional reduziu a diferença na sequência de um passe em profundidade de João Vigário que colocou Brayan Riascos na cara do golo, com o colombiano a atirar num remate cruzado para o 2-1.

O golo reavivou a esperança dos ‘alvinegros’, aquecendo os instantes finais com a equipa da casa a arriscar mais com o intuito de resgatar pelo menos um ponto.

Os arsenalistas tiveram a oportunidade de colocar um ponto final no jogo já no tempo de compensação, num cruzamento de Galeno, Vítor Oliveira na cara do golo atirou acima da baliza do guardião italiano.

Apesar dos calafrios sentidos pela formação de Carlos Carvalhal nos minutos finais, os três pontos acabaram por seguir viagem para o norte do país. O Sp. Braga sobe a segundo, ultrapassa o FC Porto e fica a nove pontos do líder Sporting.