O Portimonense venceu o Belenenses (1-0) e largou a lanterna vermelha da Liga, deixando-a apenas ao Boavista.



Um triunfo justo dos algarvios que foram melhores a maior parte do tempo. É verdade que os azuis jogaram como nunca no arranque da segunda parte, mas expulsão de Henrique, por acumulação de cartões amarelos, hipotecou as hipóteses de sair de Portimão com pontos.



O Portimonense começou melhor a partida e após um aviso de Bruno Moreira, chegou à vantagem. Na sequência de um canto de Anderson, Willyan antecipou-se a Afonso Taira e assistiu Dener que fuzilou Kritsyuk (17m).



Em desvantagem no marcador, o Belenenses jogou mais tempo no meio-campo adversário, mas nunca incomodou verdadeiramente Ricardo. O melhor que conseguiu foi um pontapé de Miguel Cardoso que saiu... pela linha lateral.



Em sentido contrário, o Portimonense ficou muito perto de ampliar o marcador. Bruno Moreira acertou no poste e ficou muito perto de marcar na estreia como titular pelos alvinegros.



A mudança de postura do Belenenses, que não marca fora de casa desde a primeira jornada da Liga, ficou visível logo nos primeiros dez minutos. Miguel Cardoso testou a atenção de Ricardo e, mais tarde, Afonso Sousa (incompreensível a condição de suplente) disparou à figura do guarda-redes algarvio.



O Belenenses crescia no jogo, mas viu o chão fugir-lhe quando Henrique atingiu com o braço Bruno Moreira no rosto. O experiente defesa viu o segundo amarelo e complicou o jogo para a sua equipa.



O Portimonense aproveitou e voltou a ameaçar a baliza contrária. Luquinha, por duas vezes, ficou muito perto do 2-0. Apesar das ocasiões para alargar a vantagem, o Portimonense não se livrou de um susto quando Afonso Sousa acertou no poste num pontapé de fora da área.



Os minutos finais ficaram marcados por um lance inacreditável: Aylton rematou contra Tomás Ribeiro, a bola passou por cima de Kritsyuk, e Luquinha desviou para o poste com a baliza aberta!



O Portimonense vence justamente e deixa o Boavista no lugar que ninguém quer: o último.