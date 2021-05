Liberdade para sonhar com a Europa.

O Moreirense quebrou um ciclo de cinco jogos sem vencer e mostrou cabeça para vencer o Portimonense com reviravolta (1-2), no Algarve. Os minhotos chegaram aos 40 pontos, garantiram matematicamente a permanência e estão provisoriamente a dois pontos do sexto lugar.

Com duas equipas confortáveis na tabela classificativa, o jogo foi entretido, ainda que nem sempre bem jogado. Ainda que sem grandes oportunidades para marcar, o Portimonense entrou melhor no encontro e beneficiou de uma precipitação de Conté - cometeu penálti sobre Aylton - para chegar à vantagem. Fabrício marcou e chegou ao golo 50 pelos algarvios.

Em desvantagem, os cónegos assustaram pela primeira vez Samuel com um pontapé cruzado de André Luís. Na resposta, a equipa de Paulo Sérgio assustou Kewin com pontapés de Beto e Dener. Quando nada o fazia prever, os minhotos marcaram no último suspiro da primeira parte: canto de David Simão e cabeceamento de Ferraresi, de costas para a baliza.

A segunda parte teve um início acidentado com várias interrupções, entradas das equipas médicas em campo, enfim. O espetáculo caiu e as duas equipas sentiram dificuldades em assentar ideias. Porém, o Moreirense pareceu sempre melhor e criou as melhores ocasiões de golo.

Com exceção feita a um cruzamento traiçoeiro de Candé e a um cabeceamento ao lado de Vaz Tê, o Portimonense raramente incomodou Kewin. Em sentido contrário, o Moreirense esbanjou oportunidades para fazer o 1-2. Que o digam Pires e André Luís.

Vasco Seabra retirou Pires e fez entrar Yan Matheus, passando Walterson para o corredor central. Foi por aí que o Moreirense chegou ao triunfo. O avançado ex-Famalicão livrou-se dos dois centrais contrários e libertou em Conté que se redimiu e fez um cruzamento sensacional para o cabeceamento vitorioso de Franco a sete minutos do final.

O golo foi um prémio justo para a equipa que fez mais por ganhar na segunda parte. O Portimonense ainda não garantiu matematicamente a manutenção, embora pareça uma questão de tempo até o fazer. Por sua vez, o Moreirense acabou o jogo a festejar e a sonhar com a Europa.