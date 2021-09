À terceira foi de vez.



O Portimonense conquistou a primeira vitória em casa diante do Santa Clara (2-1) e confirmou o bom arranque de campeonato. O triunfo é justo por parte dos algarvios que ainda assim, não se livraram de um susto nos minutos finais.



Com um início de época irregular, fruto da participação nas eliminatórias da Liga Conferência, os açorianos entraram dispostos a inverter o passado recente no campeonato e deixaram o primeiro aviso por Rui Costa. No entanto, o Portimonense chegou ao golo num lance simples, mas tremendamente eficaz: passe longo de Ewerton, toque de Lucas Fernandes e remate certeira de Aponza.



Apesar do rude golpe sofrido aos dez minutos, os insulares recompuseram-se e foram capazes de ter bola e de criar situações de golo. Atravessaram, no fundo, o seu melhor período no encontro e chegaram, com naturalidade, ao golo. Foi uma jogada sensacional entre Ricardinho, Anderson Carvalho - toque sensacional de calcanhar - e finalizada por Rui Costa após um disparo ao poste do extremo que jogou no Fafe na última época.



O jogo ficou dividido e nenhuma equipa conseguiu criar situações para marcar. Acabou por ser o génio de Lucas Fernandes a desatar a igualdade. O médio brasileiro tabelou com Aponza e rematou cruzado para o fundo da baliza de Marco.



Na segunda parte o Portimonense foi bem melhor que o Santa Clara e dispôs de situações para ampliar o marcador. Não fosse Marco a travar os pontapés de Aponza e de Moufi e o falhanço incrível de Anderson, e os algarvios poderiam ter evitado o susto que apanharam no final.



Daniel Ramos foi alterando as peças, mas o Santa Clara apenas chegou perto da baliza de Samuel através de cruzamentos para a área. A excepção foi um erro de Willyan que deixou Bouldini em excelente posição para marcar, mas Samuel fez um defesa que deu três pontos.