O Marítimo venceu este domingo o Vizela, por 1-0, naquele que foi o último jogo de pré-época do emblema minhoto.

Rúben Macedo, aos 35 minutos, apontou o único golo do encontro.

O próximo jogo do Vizela já será oficial, a contar para a Taça da Liga, frente ao Estrela da Amadora, no próximo sábado. Já os madeirenses têm ainda um previsto um particular com o Paços de Ferreira, na terça-feira, antes da estreia oficial na época, também para a Taça da Liga, frente ao Boavista, no domingo.