O Santa Clara bateu este domingo o Nacional, por 2-1, em jogo de carácter particular realizado no Estádio Municipal do Aves, na Vila das Aves.

Thiago Santana inaugurou o marcador para os açorianos na primeira parte, com Rafael Ramos a fazer o 2-0 no início da etapa complementar.

O emblema madeirense, que está de regresso à Liga esta temporada, reduziu para 2-1 à entrada para os últimos dez minutos, por intermédio de Gorré.