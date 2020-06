O Benfica venceu o Rio Ave em Vila do Conde (1-2), na 27.ª jornada da Liga, e igualou o FC Porto no topo da tabela classificativa da Liga. Taremi colocou a equipa da casa em vantagem (27m) mas Seferovic (64m) e Weigl (87m) operaram a reviravolta encarnada na etapa complementar do encontro.

Os nortenhos terminaram o jogo com nove elementos, face às expulsões de Al Musrati (63m) e Nuno Santos (72m). Como não há duas sem três, Diogo Figueiras viu o cartão vermelho por protestos já ao cair do pano, quando estava no banco de suplentes do Rio Ave. Houve vermelhão em Vila do Conde, no regresso do Benfica às vitórias, após uma segunda parte de sentido único.

Bruno Lage fez cinco alterações no onze encarnado, formando uma defesa completamente Made in Seixal, e implementando um novo sistema que prometia mais Benfica em Vila do Conde. De facto, com Weigl junto aos centrais e Gabriel e – sobretudo – Taarabt livres para o apoio ao tridente ofensivo formado por Pizzi, Rafa e Dyego Sousa, os encarnados tiveram uma entrada avassaladora em campo.

Ferro e Dyego Sousa tiveram boas oportunidades para inaugurar o marcador a favor de um Benfica que, jogando a favor do vento na primeira parte, criou bastante perigo nos primeiros 20/25 minutos. Porém, o Rio Ave precisou de apenas um livre perto da área encarnada, na sequência de uma fraca abordagem de Ferro ao lance, para chegar à vantagem.

Taremi conquistou o livre, enganando Ferro com uma simples finta de corpo, e Nuno Santos colocou na área do Benfica, ao minuto 27. Dyego Sousa, outra das novidades no onze, pressionado por Filipe Augusto, desviou de cabeça para o segundo poste e surgiu Taremi, melhor marcador da equipa local, a balançar as redes encarnadas.



Noite para esquecer de Dyego Sousa

O Rio Ave cresceu a partir daí. Perante um Benfica que acusou demasiado o tento consentido, a formação orientada por Carlos Carvalho equilibrou e até chegou a dominar. Já perto do intervalo, Taarabt tirou um coelho da cartola que prometia anular a desvantagem, fazendo um túnel a Diego Lopes para servir Rafa para a finalização. Dyego Sousa, porém, estava em posição irregular e fez-se ao lance, levando o árbitro a anular o golo, depois de ver as imagens.

Após 45 minutos para esquecer de Dyego Sousa, Bruno Lage trocou o internacional português por Seferovic e o suíço correspondeu por completo à aposta. Mal entrou em campo, o camisola 14 atirou à trave, após livre batido por Pizzi. Foi o mote para uma segunda parte muito agitada em Vila do Conde.

O Benfica pediu mão na área do Rio Ave (58m), Bruno Lage alargou a frente de ataque com a entrada de Carlos Vinícius para o lugar de Taarabt, Al Musrati viu o segundo cartão amarelo por impedir um contra-ataque de Rafa e Seferovic fez o empate com um desvio na pequena área após belo lance do jovem Nuno Tavares – exibição muito positiva – na esquerda. Tudo em seis minutos.



Weigl descobre o caminho para a reviravolta

Carlos Carvalhal ainda procurava reorganizar a sua equipa quando Nuno Santos foi expulso com vermelho direto após entrada violenta sobre Pizzi. Luís Godinho viu as imagens e deu ordem de expulsão ao esquerdino. Ao minuto 72, o jogo passava a ser de 11 contra nove, levando a forte pressão encarnada. O Rio Ave também reclamou um penálti, num lance em que a bola vai ao braço de Ferro na área, mas o jogo estava maioritariamente a ser disputado no outro meio-campo.

Já perto do final do encontro, após uma grande oportunidade desperdiçada por Seferovic, foi Weigl a materializar o ascendente do Benfica. Após canto cobrado por Pizzi, o médio alemão surgiu na área para um cabeceamento colocado, sem hipóteses para o guarda-redes contrário (87m). Ponto final na questão.